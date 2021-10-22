الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١
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حماس تهنئ الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال بالإنجاز الكبير الذي تحقق في كسر هجمة السجان بحق كافة الاسرى وخاصة أسرى حركة الجهاد الإسلامي

الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

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