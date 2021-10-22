شاهد.. نشطاء مواقع التواصل يتحدثون عن القمع في أذربيجان

العالم - أسيا

حساب عمرو غرد حول هذا الموضوع:"اعتقال ثلاثة من رجال الدين الشيعة الأذريين البارزين هم : الشيخ سردار حاج حسنلي ، والشيخ جلال شفیع اف والحاج القار إبراهيم أوغلو، أعتقلوا من قبل نظام إلهام علييف بتهم مجهولة، أطلق سراحهم فيما بعد".

حساب حوار شفيق كتب قائلاً:"نظام الحكم في اذربيجان نظام عائلي دكتاتوري تولى حيدر علييف السلطة من عام الف وتسعمئة وثلاثة وتسعين الى الفين وثلاثة وهو والد الرئيس الحالي الهام علييف الذي بدوره تولى السلطة خلفا لوالده عام الفين وثلاثة الى الان. نائب الرئيس هي زوجته مهريبان علييف".

الحساب البديل غرد:"يجب ان لا ننسى ان الهام علييف ورث اذربيجان عن والده حيدر علييف الشيوعي السابق والدكتاتور المفضل لروسيا جنوب القوقاز وفي عهده خسرت اذربيجان اقليم كاراباخ على يد بضع مئات من المتمردين الارمن، للاسف نظام فاسد".