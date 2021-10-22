شاهد.. اقامة مراسم منح جائزة المصطفى(ص) الى علماء من العالم الإسلامي

العالم - مراسلون

بجناحي العلوم والتكنلوجيا تحلق جائزة المصطفى الدولية في العالم الإسلامي لترقى بواقع مسلمي العالم وتثبت ان لعلمائهم مكانتهم في انتاج العلوم وتطويرها، حفل توزيع الجوائز في الدورة الرابعة لجائزة المصطفى الدولية، أقيم في العاصمة طهران بمشاركة نخبة من علماء العالم الإسلامي.

وقال البروفيسور كامران وفا:" جائزة المصطفى(ص) هي تذكير بأنه لا يوجد حدود للعلم والتكنولوجيا وأن العلوم ملك البشرية جمعاء وهي تذكير بأن الدول الإسلامية تحتاج لإستعادة دورها التاريخي في احياء العلم".

خمسة من بروفسيرات العالم من ايران ولبنان وباكستان والمغرب وبنغلاديش، حصدوا جوائز الحفل، من خلال أبحاثهم في مجالات فيزياء الكم والفيزياء التطبيقية وأشباه المعادن والطب والكيمياء، ليعلنوا ان العلوم لم تتوقف عند الغربيين وأن لدى العالم الإسلامي الكثير ليقدمه ويستعيد من خلاله مكانته العلمية.



الفائزون اختيروا من بين أكثر من ثلاثة آلاف عالم قدموا أبحاثهم للمشاركة في الجائزة التي تقام مرة كل عامين، وبعد عشرين ألف ساعة من البحث والتدقيق والتحكيم اختيرت الأبحاث الأفضل، لتحظى بنيل جائزة المصطفى العالمية.

تأتي الدورة الرابعة لجائزة المصطفى للعلوم والتكنولوجيا لتثبت أن للمسلمين علمائهم الذين يحق لهم ان يفتخروا بهم، علماء ارادوا فحققوا وبحثوا ووفقوا في نتائج بحوثهم ليقدموا هذه الإنجازات لخدمة البشرية وتطورها.