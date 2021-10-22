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برلماني ايراني: الدبلوماسية البرلمانية تعزز الشراكة الاستراتيجية مع الصين

برلماني ايراني: الدبلوماسية البرلمانية تعزز الشراكة الاستراتيجية مع الصين
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

عدّ عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الايرانية محمد حسن آصفري الدبلوماسية البرلمانية تساهم في تسهيل تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الصين.

العالم - ايران

وأشار النائب آصفري، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، الى ان مرحلة جديدة في العلاقات بين ايران والصين ستبدأ بفضل تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ولفت الى ان الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين على مختلف القطاعات ومنها السياحة والصناعة والنفط والغاز والبتروكيمياويات والاستثمارات المشتركة قد أدرج على جدول أعمال البلدين.

وأضاف ان المؤسسات المعنية في كلا البلدين تتابع شؤون تنمية التعاون الثنائي بينهما.

ولفت الى ان اطلاع نواب الشعب على بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين ايران والصين يسهل من وضعها قيد التنفيذ واتخاذ قرارات سليمة بهذا الاتجاه.

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