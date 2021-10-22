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الخطوط الجوية الكويتية تعتزم زيادة رحلاتها إلى مصر

الخطوط الجوية الكويتية تعتزم زيادة رحلاتها إلى مصر
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر مسؤولة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن الخطوط الجوية الكويتية تعتزم زيادة عدد الرحلات إلى مصر.

العالم-الكويت

ووفقا للطيران المدني الكويتي فمن المقرر تشغيل رحلات يومية إلى وجهة الإسكندرية، فضلا عن إضافة مدن جديدة في الهند.

وبالاضافة إلى زيادة رحلاتها إلى مصر والهند، أوضحت المصادر أن شركة الخطوط الجوية الكويتية، أعلنت عن تشغيل رحلتين أسبوعيا إلى مدينة باكو في أذربيجان يومي الأحد والخميس، وذلك اعتبارا من 18 نوفمبر المقبل.

هذا وأعلن المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني، يوسف الفوزان، استعداد الإدارة بكل قطاعاتها التشغيلية، لتطبيق قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية، اعتبارا من الأحد المقبل كما كان قبل جائحة «كورونا».

وقال الفوزان لـ«كونا»، أمس الخميس، إن مطار الكويت الدولي سيشهد تدريجيا تشغيل رحلات تجارية منتظمة لكل شركات الطيران خلال الفترة المقبلة، وفقا لمتطلبات واحتياجات المسافرين مع ربط مطار الكويت بأكبر شبكة مطارات عالمية.

وكان مجلس الوزراء كلف الإدارة العامة للطيران المدني تطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية اعتبارا من الأحد.

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