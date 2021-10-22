قفزة قياسية في عدد الإصابات بكورونا في روسيا

العالم - روسيا

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيلها 37141 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 36339 إصابة أمس (ما كان أيضا زيادة غير مسبوقة في الحصيلة).

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (8166 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3233 حالة) ومقاطعة موسكو (2428 حالة).

وشهدت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد زيادة غير مسبوقة لليوم الرابع على التوالي، بتسجيل 1064 وفاة جديدة ناتجة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1036 وفاة أمس الخميس و1028 وفاة الأربعاء و1015 وفاة الثلاثاء.

وتماثل 25453 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وإجمالا سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و168305 إصابات مؤكدة بكورونا، منها 228453 حالة وفاة وسبعة ملايين و117060 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم 203.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 680 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 53.5 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 49.1 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ45.7%.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن حزمة جديدة من الإجراءات ترمي للحد من تفشي كورونا في أراضي البلاد، في مقدمتها فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر.