شاهد .. اليمنيين المقيميين في ايران يحتفلون بمولد النبوي الشريف

العالم - مراسلون

احتفالا بمولد نبي الله محمد صلى الله عليه والله وسلم وبالتزامن مع مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، اقام اتحاد الطلاب اليمنيين ومؤسسة بنيان التنموية احتفالا بالمناسبة في طهران تحت شعار محمد رسول الله(ص) رمز الوحدة الإسلامية.

وقال سفير الجمهورية اليمنية في ايران ابراهيم الديلمي في هذا المراسم:" نؤكد على ضرورة وحدة المسلمين خلف المشروع المقاوم للمشروع الصهيوني - الامريكي في المنطقة وأنه لا خلاص لأمتنا الإسلامية من المشاريع التي تستهدف امنه ووحدته واستقلالهم الا بالإلتفاف حول الوحدة والجامعة التي رمزها هو النبي الاكرم(ص)".



المشاركون أكدوا أن العدوان المستمر على اليمن يتنافى مع اخلاق النبي الأكرم وان الاسلام بريء ممن يستمر بهذا العدوان على شب اليمن وأطفاله.

كما قال مدير المكتبة التابعة لمؤسسة بنيان التنموية:"رغم لما يتعرض الشعب اليمني من قصف وحصار وعدوان من قبل قوى الإستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل واذنابهم آل سعود الا ان الشعب اثبت بأنه قوي بتمسكه برسول الله(ص) وبمنهج رسول الله(ص) الذي هو رمزاً للوحدة الإسلامية".



يرفع اليمنيون صوتهم في ذكرى مولدي النبي الأكرم، معلمين استمرار تمسكهم بارادتهم ورفضهم العدوان الظالم آملين ان يتحرك المسلمون جميعا لإيقاف هذا النظلم عن هذا الشعب.

هو نبي الله محمد(ص) رمز الوحدة منطلقها من اليمن الى طهران الى كل المسلمين حول العالم.