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إربد: دعوات لتشريعات رادعة للعنف

إربد: دعوات لتشريعات رادعة للعنف
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

دعا مشاركون في ندوة حوارية نظمتها جمعية ’’عطاء نشميات‘‘ الخيرية بالتعاون مع اتحاد المرأة الأردنية - فرع إربد، في قاعة بلدية إربد حول العنف المجتمعي، إلى ضرورة إعادة النظر بالتشريعات المتصلة بالعنف لتكون رادعة بشكل أكبر.

العالم - الأردن

وحذّر المتحدثون الدكتورة رشا الخزاعلة والدكتور عاطف أبو المعالي ورئيسة الجمعية، إسراء الشطاوي، من تنامي ظاهرة العنف المجتمعي، لا سيما المبني على النوع الاجتماعي.

وأشاروا إلى أن العنف النفسي والمعنوي والعاطفي والاقتصادي والجسدي المبني على النوع الاجتماعي هو الأخطر فآثاره تتعدى المعنف إلى المجتمع.

وطالبوا بإيجاد منصات ومؤسسات سند قانونية توفّر الاستجابة السريعة للحالات المعنفة، خصوصًا وأن معظم الحالات المعنفة من غير المقتدرة على دفع التعنيف عنها باللجوء إلى القضاء أو الجهات المختصة.

وأعلنت رئيس جمعية ’’عطاء نشميات‘‘ الخيرية عن إنشاء خط ساخن بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والجهات المعنية الرسمية والأهلية لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالعنف المجتمعي بأشكاله وصوره كافة سيعلن عنه لاحقًا.

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