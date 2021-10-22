العالم-السعودية

جاء ذلك في رسالة وجهتها السفارة السعودية في واشنطن إلى برنامج "60 دقيقة" الذي سيعرض حلقة مع الجبري، المقيم حالياً في كندا، يوم الأحد المقبل.

وزعمت السفارة السعودية في رسالتها بأن الجبري "مسؤول سابق فاقد للمصداقية، وله تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات التشتيت لإخفاء جرائمه المالية التي ارتكبها".

ويوم الخميس، قال خالد الجبري إن والده قرر الخروج عن صمته والحديث لبرنامج "60 دقيقة" بعدما فشل طوال 4 سنوات في استعاد طفليه (سارة وعمر) المحتجزين في الرياض.

وكتب خالد الجبري، عبر حسابه على "تويتر"، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "أخذ سارة وعمر كرهائن لابتزاز والدي في اليوم الأول من توليه ولاية العهد"، مضيفا: "بعد 4 سنوات من محاولة كل الطرق لتأمين حريتهم، والدي يكسر صمته الأحد المقبل في برنامج 60 دقيقة".

وأرفق مع تغريدته، مقطع فيديو ترويجي من برنامج "60 دقيقة" جاء فيه أن سعد الجبري "قال إن ولي العهد السعودي أرسل فريقا لقتله عندما قُتل جمال خاشقجي، فهل ما زال هدفا؟".

وسيكون هذا اللقاء هو الأول للجبري منذ هروبه من الرياض إلى تركيا في 2017 ومنها إلى كندا، بعيد تولي محمد بن سلمان منصب ولاية العهد خلفاً لمحمد بن نايف.

واتهم الجبري ولي العهد السعودي بالتخطيط لقتله عبر فرقة تم إرسالها إلى كندا لهذا الغرض، بعد أسبوعين من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، على يد نفس الفرقة.

واتهم الجبري الحكومة السعودية باحتجاز طفليه عمر وسارة منذ 4 سنوات، وقال إنه توسل لولي العهد أن يطلق سراحهما، وإن الأخير طلب منه العودة للمملكة قبل تحقيق مطلبه.

وكان الجبري يعد الرجل الثاني في فريق ولي العهد السابق حمد بن نايف، وعزز الاثنان علاقات وثيقة مع مسؤولي المخابرات الأمريكية على مدى سنوات.

ويقول مسؤولون أمريكيون سابقون، إن "التزام الجبري وعمقه المعرفي أثار إعجاب المخابرات الأمريكية، وساعد في إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح".