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هاشتاغ .. الحاخام الصهيوني في شوارع الرياض!

الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

نشر ناشط سعودي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ في السعودية، ورحب الناشط بالحاخام مناديا إياه "أبو ناصر"، موضحا انه في الرياض. بدوره رحب الحاخام بالمواطن السعودي الذي استقبله وشكر الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.

العالم - خاص العالم

حساب حلم كتب قائلاً:"هل يعقل انه عشان يملك جواز غير إسرائيلي يسمح له بدخول الأراضي السعودية! هل الجواز اهم من خلفية الشخص و هويته و أفكاره .

حساب المعتمد قال مغرداً:"ادخل ابو منشار الإسرائيلين لبلاد الحرمين ، يتجولون في مدنها و يسرحون و يمرحون و صحافة إسرائيل في جدة ويستقبلون حاخام اسرائيلي في الرياض ويحتفون به".

ماكسيموس غرد بدوره:"عشنا وشفنا ياوطني هذا الحاخام في الرياض! بدأ التطبيع علني".

ابو حاتم كتب في حسابه:"بينما يُحرم اولياء الله من زيارة بيت الله ويضيق عليهم ويتم سجنهم وقتلهم في السجون يفتح بن سعود بلاد الحرمين لشذاذ الآفاق أعداء الله ورسوله".

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