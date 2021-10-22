هاشتاغ .. الحاخام الصهيوني في شوارع الرياض!

العالم - خاص العالم

حساب حلم كتب قائلاً:"هل يعقل انه عشان يملك جواز غير إسرائيلي يسمح له بدخول الأراضي السعودية! هل الجواز اهم من خلفية الشخص و هويته و أفكاره .

حساب المعتمد قال مغرداً:"ادخل ابو منشار الإسرائيلين لبلاد الحرمين ، يتجولون في مدنها و يسرحون و يمرحون و صحافة إسرائيل في جدة ويستقبلون حاخام اسرائيلي في الرياض ويحتفون به".

ماكسيموس غرد بدوره:"عشنا وشفنا ياوطني هذا الحاخام في الرياض! بدأ التطبيع علني".

ابو حاتم كتب في حسابه:"بينما يُحرم اولياء الله من زيارة بيت الله ويضيق عليهم ويتم سجنهم وقتلهم في السجون يفتح بن سعود بلاد الحرمين لشذاذ الآفاق أعداء الله ورسوله".