الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ الخطيب: على الدولة اللبنانية اجراء تحقيقات نزيهة تكشف المتورطين بدماء المواطنين

الشيخ الخطيب: على الدولة اللبنانية اجراء تحقيقات نزيهة تكشف المتورطين بدماء المواطنين
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب إن على الدولة ان تثبت انها دولة باجراء تحقيقات نزيهة تكشف المتورطين بدماء المواطنين.

العالم- لبنان

وأكد الشيخ علي الخطيب، أن المرحلة هي "الاشد خطورة، وهي انعكاس لحالة الازمات الاجتماعية التي طاولت لقمة العيش للمواطن ناهيك عن ازمة المحروقات التي تنذر بتوقف دورة الحياة استجابةً لشروط البنك الدولي مع عدم معرفتنا بنتائج المفاوضات معه والى ما ستفضي اليه، مع العلم ان هناك خيارات اخرى يمكن الذهاب اليها من دون تبعات سياسية ومالية، والذي لا يقل اهمية عن كل ذلك هو موضوع القضاء وجعله اداةً سياسية ليس فقط بيد القوى الداخلية النافذة، وانما ان يكون عرضةً للتدخل الخارجي وبعض سفراء الدول الاجنبية كما تحدث عنه بعض الاعلام".

و أعرب عن أمله بأن "تكون الأحداث الأخيرة والاستدعاءات التي حكي عنها بالامس حقيقية وبداية لمسار قضائي اصلاحي جديد"، معتبرًا أنه "على الدولة ان تثبت انها دولة باجراء تحقيقات نزيهة تكشف المتورطين بدماء مواطنين ابرياء لن نقبل باهدار دمائهم ولن نرضى إلا بالقصاص العادل للفاعلين وتسمية الجهات التي تقف خلفهم بشكل لا لبس فيه".

تصنيف :

روابط ذات صلة

شاهد.. ما هو المطلوب في قضية تحقيق ملف انفجار مرفأ بيروت؟

شاهد.. استمرار الأزمة سياسية في لبنان على خلفية تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

الحركة الأسيرة: أنهينا جولة مع إدارة السجون ونستعد لأخرى

طهران تقيم أول صلاة جمعة عامة منذ ما يقرب عامين

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-10-2021

قوات الإحتلال تعتدي على 90 أسيرا فلسطينيا في 'سجن جلبوع'

'رايتس ووتش': وثائق تكشف انتهاكات جسيمة ضد اللاجئين على الحدود الأمريكية

الشيخ يزبك: لن نرضى إلا بتحقيق عادل شفاف غير مسيس