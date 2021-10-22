الاسرى الفلسطينيون ينتصرون في معركة الامعاء الخاوية ومراسلة العالم تكشف التفاصيل

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في غزة ان السجون الاسرائيلية بعد حادثة نفق الحرية، كانت تشهد شبة الثورة من قبل الاسرى الفلسطينيين بعدما قام الاحتلال باجراءات "عقابية" متتالية ضد الاسرى.

واضافت: ان الاضراب اسرى حركة جهاد الاسلامي داخل السجون الاسرائيلي، حدث من اجل ثني وايقاف الاحتلال عن اجراءاته التعسفية والوحشية، وقد نجح اليوم هذا الاضراب بعودة الامور وحال الاسرى الى ماقبل الـ6 من سبتمبر وتم الاستجابة الى مطالب الاسرى الفلسطينيين.

واوضحت، ان عبر هذا الاتفاق تم التوقف الفوري عن الاجراءات العقابية التي اتخذت بحق ابناء حركة الجهاد الاسلامي في سجون الاحتلال الاسرائيلي، كالسحب للكثير من الأدوات التي يمكن ان استخدامها داخل غرف السجون وكذلك عودت المعزولين من كوادر وقيادات الحركة ليكون مرة اخرى مع ابناء الحركة.

وتابعت: ان من ضمن انجازات معركة الامعاء الخاوية الذي كللت بانتصار استعادة التمثيل والبناء لحركة الجهاد الاسلامي داخل السجون بعد ما تم تفريق ابناء حركة الجهاد الاسلامي على باقي وتم اعادتهم الى حيث ما كانوا.

ولفتتت مراسلة العالم، الى انه تم الغاء العقوبات والغرامات المالية التي وصلت بالملايين على الاسرى وتحسين الظروف المعيشية لهم وهذا دائما يكون مطلب لاي حركة نضال داخل السجون.

هذا قد اعلنت الهيئة القيادية لأسرى الجهاد انتصار مجاهديها في معركة الأمعاء الخاوية بعد اتفاق مع مصلحة سجون الاحتلال.

وهنأت الحركة في بيان اسراها بالانتصار وحذرت مصلحة السجون من اي تلاعب بمطالبهم. وبحسب مصادر مطلعة على الاتفاق سيتم التراجع عن الخطوات التي اتخذتها مصلحة السجون بحق المعتقلين.

وياتي الاتفاق بعد تسعة ايام على بدء 250 اسيرا فلسطينيا من حركة الجهاد الاسلامي اضرابا عن الطعام احتجاجا على اجراءات اتخذتها بحقهم مصلحة السجون بعد عملية نفق الحرية.

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