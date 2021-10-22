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حماس تؤكد: تحرير الأسرى قادم لا محالة

حماس تؤكد: تحرير الأسرى قادم لا محالة
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف أن يوم تحرير الأسرى قادم لا محالة، وأن أسرى الاحتلال لن يروا النور إلا بحرية الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

العالم- فلسطين

وخلال وقفة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام علاء الأعرج في بلدة عنبتا بطولكرم، شدد يوسف على أن الأسرى المضربين عن الطعام سينتصرون حتما على الاحتلال وعنجهيته.

وتابع: "جئنا اليوم لنساند الأسرى والمضربين عن الطعام الذين مضى على بعضهم مئة يوم، وآخرون قريبون من ذلك، ولنقول لهم إن حريتكم قريبة، وإن مقاومتكم التي تأسر جنود الاحتلال سوف تتكفل بتحريركم".

وأشاد يوسف بأهالي بلدة عنبتا ووقفاتهم المتتالية مع الأسير الأعرج قائلاً: "تدلل هذه الوقفة على وفاء الشعب وأهالي طولكرم للأسرى، وأنهم يرفضون سياسات الاحتلال التي تلحق الأذى بالمعتقلين"، موضحًا أن الأسرى في سجون الاحتلال موحدون أمام سياسات الاحتلال العنصرية.

بدورها قالت أم الأسير علاء الأعرج إن نجلها وصل إلى حالة صحية في غاية الخطورة؛ حيث لا يستطيع الرؤية ولا الكلام، وعلى كرسي متحرك، ويعاني من انخفاض السكر، وهناك خوف على جهازه العصبي.

وناشدت والدة الأعرج تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي والتوجه إلى المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لإنقاذ حياة الأسرى.

وأضافت: "لن نسامح كل من يقصر أو قصّر بحق علاء أو حق إخوانه الأسرى في حال لحق الأذى بأي منهم".

وقبل أيام أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارًا يقضي برفض تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير الأعرج المضرب عن الطعام منذ (76) يومًا.

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