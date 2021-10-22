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ائتلاف 14 فبراير يهنئ المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف

ائتلاف 14 فبراير يهنئ المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

وجه ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير البحريني التهاني والتبريكات إلى جميع المسلمين في العالم بمناسبة ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الصادق عليه السلام وأسبوع الوحدة الإسلامية.

العالم- البحرين

وقال في بيان التهنئة: أن المسلمين يحتفلون في هذه المناسبة العظيمة على مختلف مشاربهم بولادة نبي الرحمة الذي جاء بالدين الحق، وسعى إلى حفظه طيلة حياته، حاثًا في جميع مراحلها على الوحدة ومواجهة أعداء هذا الدين، والذين يضمرون للمسلمين البغضاء والشر.

ودعا ائتلاف 14 فبراير كل الغيارى على الدين المحمدي الأصيل إلى العمل صفًا واحدًا، والتمسك بوحدتهم في مواجهة الخطط الشيطانية، ولا سيما التي تصدر عن جماعات الإرهاب التي تدعي كذبًا وجورًا انتماءها لهذا الدين الرحيم خدمة للصهيونية والتكفيريين، والتخندق معًا في خندق القضية المركزية للأمة وهي القدس الشريف، مجددًا تهنئته لكل المسلمين في هذه الأيام المباركة من أسبوع الوحدة الإسلامية الذي أعلنه الإمام الخميني «قده» من 12 ربيع الأول إلى 17 منه في كل عام، انطلاقا من حرصه على وحدة المسلمين والاحتفاء الجامع بمولد النبي الأكرم «ص» عند مختلف المذاهب، خاصًا شعب اليمن الذي يخلق من جرحه بهجة تليق بعظمة المناسبة، ويتعالى عن آلامه نصرة للحبيب المصطفى «ص»

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ائتلاف 14 فبراير يهنئ المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف

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