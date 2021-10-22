اجتماع رباعي أميركي أوروبي لبحث استئناف المفاوضات النووية

العالم - إيران

بعد جولة في السعودية وقطر والامارات، روبرت مالي المبعوث الاميركي المكلف في الملف النووي الايراني في العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في اجتماع رباعي لبحث جمود المحادثات النووية.

اجتماع يشارك فيه اضافة الى مالي مدراء وزارة الخارجية في الدول الأوروبية الثلاث المعنية بالاتفاق النووي، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا على ان ينضم اليه ممثلا عن الاتحاد الاوروبي بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي.

وياتي الاجتماع الرباعي بعدما اعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي عن قلقه لعدم تمكنه من لقاء مسؤولين إيرانيين كبار، وذلك خلافا لما نص عليه اتفاق أبرم في أيلول/سبتمبر بين الوكالة الدولية والجمهورية الإسلامية لكنه اكد أنه ليست لديه أي معلومات تدل على قيام إيران بعمليات سرية لتخصيب اليورانيوم.

وكانت ايران قد اكدت انها ملتزمة وجادة في المفاوضات النووية لكنها طالبت الطرف الاخر بمؤشرات حسن نية والغاء الحظر.

وسبق لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، أن أكد أن بلاده أبلغت الدول الغربية أنها لا تتهرب من طاولة الحوار، وأن المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي ستستأنف قريبا وفي الوقت المناسب.

كما أوضح أن المباحثات مع الأوروبيين بدأت في اتجاه إيجابي وبناء، مؤكدا على ضرورة رفع اجراءات الحظر الأميركية بشكل كامل وفاعل. فيما انتقد "تقاعس الدول الأوروبية" عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

ومفاوضات فيينا لالغاء الحظر متوقفة منذ اربعة اشهر عقب ستة جولات لم تفض إلى توافق حول القضايا العالقة. وكانت قد بدأت في أبريل/نيسان بين إيران والدول الاعضاء في اتفاق الاتفاق النووي فرنسا وبريطانيا والمانيا وروسيا والصين.