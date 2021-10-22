الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..

اجتماع رباعي أميركي أوروبي لبحث استئناف المفاوضات النووية

الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

يعقد في العاصمة الفرنسية باريس اجتماع رباعي لبحث سبل استئناف المفاوضات النووية، ويشارك فيه المسؤول الأميركي عن الملف النووي الإيراني روبيرت مالي ومدراء وزارة الخارجية في الدول الأوروبية الثلاث المعنية به.

العالم - إيران

بعد جولة في السعودية وقطر والامارات، روبرت مالي المبعوث الاميركي المكلف في الملف النووي الايراني في العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في اجتماع رباعي لبحث جمود المحادثات النووية.

اجتماع يشارك فيه اضافة الى مالي مدراء وزارة الخارجية في الدول الأوروبية الثلاث المعنية بالاتفاق النووي، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا على ان ينضم اليه ممثلا عن الاتحاد الاوروبي بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي.
وياتي الاجتماع الرباعي بعدما اعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي عن قلقه لعدم تمكنه من لقاء مسؤولين إيرانيين كبار، وذلك خلافا لما نص عليه اتفاق أبرم في أيلول/سبتمبر بين الوكالة الدولية والجمهورية الإسلامية لكنه اكد أنه ليست لديه أي معلومات تدل على قيام إيران بعمليات سرية لتخصيب اليورانيوم.

وكانت ايران قد اكدت انها ملتزمة وجادة في المفاوضات النووية لكنها طالبت الطرف الاخر بمؤشرات حسن نية والغاء الحظر.

وسبق لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، أن أكد أن بلاده أبلغت الدول الغربية أنها لا تتهرب من طاولة الحوار، وأن المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي ستستأنف قريبا وفي الوقت المناسب.

كما أوضح أن المباحثات مع الأوروبيين بدأت في اتجاه إيجابي وبناء، مؤكدا على ضرورة رفع اجراءات الحظر الأميركية بشكل كامل وفاعل. فيما انتقد "تقاعس الدول الأوروبية" عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

ومفاوضات فيينا لالغاء الحظر متوقفة منذ اربعة اشهر عقب ستة جولات لم تفض إلى توافق حول القضايا العالقة. وكانت قد بدأت في أبريل/نيسان بين إيران والدول الاعضاء في اتفاق الاتفاق النووي فرنسا وبريطانيا والمانيا وروسيا والصين.

روابط ذات صلة

بايدن وبينيت يدفعان نحو حرب عالمية ثالثة!

افتتاح منطقة تجارية حرة في شمال غرب ايران قريباً

مفاوضات واشنطن وتل أبيب لحل الخلافات بشأن القنصلية الأمريكية بالقدس

من طهران .. تطورات ملف مفاوضات الغاء الحظر والملفات الإقليمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس تؤكد: تحرير الأسرى قادم لا محالة

ائتلاف 14 فبراير يهنئ المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف

ارتفاع معدل انتشار كورونا في إنكلترا لأعلى مستوى منذ يناير

هل يكون ملف ترسيم الحدود المخرج الوحيد أمام الحكومة اللبنانية؟

شاهد.. اجتماع رباعي أميركي أوروبي لبحث استئناف المفاوضات النووية

مراسلة العالم تتحدث عن تفاصيل انتصار الاسرى الفلسطينيين في معركة الامعاء الخاوية