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أنباء متضاربة عن قطع طالبان رأس لاعبة من منتخب أفغانستان لكرة الطائرة!

أنباء متضاربة عن قطع طالبان رأس لاعبة من منتخب أفغانستان لكرة الطائرة!
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام بأن مسلحين منتمين إلى حركة "طالبان" أعدموا في كابل بطريقة وحشية إحدى لاعبات منتخب أفغانستان النسائي لكرة الطائرة.

العالم _ أسيا و الباسفيك

ونقلت صحيفة "إندبندنت" باللغة الفارسية عن إحدى مدربات منتخب أفغانستان النسائي، ثرايا أفضلي، قولها إن اللاعبة، ماه جبين حكيمي، قتلت، مشيرة إلى أن مكان وطريقة قتلها معروفة لأسرة الضحية فقط.

ورجحت أفضلي أن اللاعبة قتلت منتصف أكتوبر، وأن أهاليها تلقوا تهديدات كي يلتزموا الصمت ولم يكشفوا عن ملابسات وفاتها.

وأضافت المدربة أن الرياضيات (لا سيما اللواتي سبق أن شاركن في مباريات وطنية ودولية كبيرة) في عموم أراضي أفغانستان يواجهن خطرا أمنيا ملموسا، موضحة أن عناصر "طالبان" يلاحقونهن وفتشوا منازل بعضهن في عدد من مدن البلاد.

وقال أفضلي إن اثنتين فقط من لاعبات منتخب أفغانستان النسائي لكرة الطائرة تمكنتا من مغادرة البلاد بعد استيلاء "طالبان" على الحكم.

ونقلت "إندبندنت" الفارسية عن مصدر مطلع قوله إن حكيمي قتلت بطريقة قطع الرأس، مضيفة أن لقطات يزعم إنها تظهر جثتها جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

بدورها، أكدت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية صحة الأنباء عن وفاة حكيمي، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الادعاءات عن وقوف "طالبان" وراءها ليست مبررة، موضحة أن الرياضية قتلت وسط ظروف غامضة قبل أسبوع من سقوط كابل في قبضة الحركة.

ولم يتسن لقناة العالم الأخبارية التأكد من صحة هذا الخبر، بانتظار الإعلان عنه من قبل الجهات الرسمية الافغانية.

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