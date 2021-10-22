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مراسل العالم: مدعي عام التمييز في لبنان القاضي غسان عويدات يجمد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية باستدعاء سمير جعجع لمدة 3 ايام

الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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