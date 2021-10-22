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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
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أ ف ب: الرئيس الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي للتنسيق مع كييف ضد "عدوان الغاز" الروسي
مراسل العالم: مدعي عام التمييز في لبنان القاضي غسان عويدات يجمد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية باستدعاء سمير جعجع لمدة 3 ايام
حماس تهنئ الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال بالإنجاز الكبير الذي تحقق في كسر هجمة السجان بحق كافة الاسرى وخاصة أسرى حركة الجهاد الإسلامي
حركة الجهاد الإسلامي: لقد أثبتت كل التجارب أن العدو لن يجرؤ على المساس بالأسرى طالما أن خلفهم شعب ومقاومة في أتم استعداد للتضحية
حركة الجهاد الإسلامي: ندعو أبناء شعبنا إلى استمرار فعاليات الدعم لأسرانا الأبطال فهم ليسوا وحدهم وواجبنا الشرعي والوطني أن نكون إلى جانبهم
الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة: سنبقى السند الصلب والدرع الحصين لأسرانا الأبطال وسيف شعبنا ومقدساتنا في صراعنا الممتد مع العدو
بكين تطالب واشنطن بالتصرف بحذر بشأن تايوان مؤكدة أنها لن تفسح المجال لأي مساومة بشأن القضايا التي تتعلق بمصالحها الجوهرية
مصادر فلسطينية: حكومة الاحتلال الاسرائيلي تصادق على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
ا ف ب: مقتل سبعة أشخاص في إطلاق نار بمخيّم للاجئين الروهينغا في بنغلادش
هادي محمدي: هذه المناورات وبتكتيكاتها الدفاعية والجوية تعطي رسائل واضحة للكيان الصهيوني الذي يهدد المنشآت الايرانية
مراسل العالم: مدعي عام التمييز في لبنان القاضي غسان عويدات يجمد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية باستدعاء سمير جعجع لمدة 3 ايام
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش
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