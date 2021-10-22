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إصابتان بقمع الاحتلال مسيرة للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء

إصابتان بقمع الاحتلال مسيرة للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أصيب، اليوم الجمعة، شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة، مطالبة باسترداد جثامين 3 شهداء في بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الكرم قرب البلدة، عقب انطلاق مسيرة، مطالبة باسترداد جثامين 3 شهداء ارتقوا قبل نحو شهر، محتجزين في ثلاجات الاحتلال، وقمعتها بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي والمطاطي.

وأضافت أن شابين أصيبا برصاص "التوتو"، في اليد والفخذ.

واستشهد في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي كل من أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، من بلدة بدّو.

وتشهد البلدة مواجهات مستمرة بين الأهالي والقرى المجاورة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يخرج المواطنون تنديدا باستمرار احتجاز جثامين الشهداء.

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إصابتان بقمع الاحتلال مسيرة للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء