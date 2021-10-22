طهران تقيم أول صلاة جمعة عامة منذ ما يقرب عامين

العالم-ايران

وقال المنظمون إنه تم اتباع جميع البروتوكولات الصحية لحماية مئات المصلين المتوقع حضورهم الصلاة في جامعة طهران. وسمحت فرقة العمل الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران، التي أمرت بوقف الصلاة، باستئنافها مرة اخرى.

وكانت الصلاة الجمعة قد بدأت في مدن أخرى، خاصة في البلدات الأصغر في جميع أنحاء البلاد منذ الصيف، وأصبحت المساجد الفردية حرة في إقامة صلوات الجماعة منذ أوائل أكتوبر.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستضيف فيه طهران أكثر من 400 عالم ورجل دين مسلم في اجتماع مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولية الذي يقام كل عام تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف.

وتوقفت صلاة الجمعة في طهران لمدة 20 شهرا بسبب جائحة كورونا، الذي أودت بحياة أكثر من 124700 شخص وتركت حوالي 4400 في ظروف حرجة في المستشفيات منذ فبراير 2019.

وقامت إيران بتسريع برامج التطعيم لسكانها البالغ عددهم 80 مليون نسمة في الأسابيع الأخيرة. تلقى ما يقرب من 27.6 مليون إيراني جرعتهم الثانية، مقارنة بنحو سبعة ملايين عندما شكل الرئيس إبراهيم رئيسي إدارته في أواخر آب/ أغسطس.