تداعيات كمين الطيونة

العالم - استوديو بيروت

لأول مرة في تاريخ الأحزاب اللبنانية يفصح حزب الله عن عديد هيكله التنظيمي العسكري، رسائل مشفرة الى القوات اللبنانية التي تحاول اللعب بأمن اللبنانيين وسلمهم الأهلي ومن خلفها قوى اقليمية ودولية، مواقف واضحة ومعلنة من جملة ملفات اساسية، امنية، قضائية وسياسية ولا سيما تحقيقات كمين الطيونة ومحاكمة المتورطين.

التحقيقات مستمرة والمتهمون واضحو الهوية، مواقف الأمين العام واضحة وجلية، لا حرب أهلية ونحن الأحرص على اخواننا المسيحيين وتاريخنا يشهد، انكشاف واضح لدور القوات اللبنانية في محاولة لضج البلد الى حرب اهلية فماذا عن مواقف القوى السياسية المختلفة ودور المرجعيات الروحية وما سيكون مصير التحقيقات في سائر الملفات؟ والأهم ما هي الضمانات الأساسية لحماية لبنان وسلمه الأهلي؟

ضيف الحلقة:

روني ألفا -إعلامي وباحث سياسي