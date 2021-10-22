الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تداعيات كمين الطيونة

الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

مئة الف مقاتل بعدتهم وعديدهم مجهزون للدفاع عن لبنان ومقارعة العدو الإسرائيلي، مئة الف مقاتل لو طلب منهم ازاحة الجبال لفعلوا!

العالم - استوديو بيروت

لأول مرة في تاريخ الأحزاب اللبنانية يفصح حزب الله عن عديد هيكله التنظيمي العسكري، رسائل مشفرة الى القوات اللبنانية التي تحاول اللعب بأمن اللبنانيين وسلمهم الأهلي ومن خلفها قوى اقليمية ودولية، مواقف واضحة ومعلنة من جملة ملفات اساسية، امنية، قضائية وسياسية ولا سيما تحقيقات كمين الطيونة ومحاكمة المتورطين.

التحقيقات مستمرة والمتهمون واضحو الهوية، مواقف الأمين العام واضحة وجلية، لا حرب أهلية ونحن الأحرص على اخواننا المسيحيين وتاريخنا يشهد، انكشاف واضح لدور القوات اللبنانية في محاولة لضج البلد الى حرب اهلية فماذا عن مواقف القوى السياسية المختلفة ودور المرجعيات الروحية وما سيكون مصير التحقيقات في سائر الملفات؟ والأهم ما هي الضمانات الأساسية لحماية لبنان وسلمه الأهلي؟

ضيف الحلقة:

روني ألفا -إعلامي وباحث سياسي

كلمات دليلية :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خطيب صلاة الجمعة في طهران: لا مناص لأميركا سوى الإنسحاب من غرب آسيا

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. الأسرى الفلسطينيون..ومعركة إركاع السجّان، وهل سيمثل"جعجع" أمام القضاء اللبناني؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-10-2021

السيد نصرالله:من بركات الإمام الخميني (قدس) جعله 12 الى 17 ربيع الاول اسبوعا للوحدة الاسلامية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 22-10-2021

نائبة الرئيس الاميركي تزور باريس منتصف الشهر المقبل