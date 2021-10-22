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هنية يرد على مناشدة 'عطية': لن نتردد في تحمل مسؤولياتنا تجاه الأسرى

هنية يرد على مناشدة 'عطية': لن نتردد في تحمل مسؤولياتنا تجاه الأسرى
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن حماس لن تتردد في تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الآن وفي المستقبل.

العالم - فلسطين

وقال هنيةردا على مناشدة النائب خليل عطية عضو البرلمان الأردني لرئيس الحركة بشأن العمل للإفراج عن الإخوة الأسرى الأردنيين، ومرتبطا أيضا بما صدر عن البرلمان العربي بالخصوص في اجتماعه الأخير "إننا نخوض معركة على أكثر من صعيد من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، بمن فيهم أسرى الأردن الشقيق، وأجندة الصراع مفتوحة مع العدو من أجل تحقيق هذا الهدف عاجلا أم آجلا، ولن تتردد الحركة في تحمل المسؤولية راهنا ومستقبلا على هذا الصعيد".

وأوضح هنية أن الفريق التفاوضي الذي يدير مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال هم من خيرة رجال الحركة، ويعرفون ما الذي يجب فعله من أجل التوصل لصفقة مشرفة، وبإسناد تام من كل أذرع الحركة في الداخل والخارج عبر فصول متتالية إلى أن يتحقق الهدف النهائي بتحرير أسرانا.

وطالب رئيس الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بتحمل مسؤوليتها كاملة في وقف معاناة الأسرى، وكبح جماح السياسة العدوانية لمصلحة السجون الإسرائيلية، مشيدا بالخطوات النضالية والإضرابات التي يخوضها الأسرى من أجل حقوقهم العادلة.

وقال: "إننا لن نسمح بالاستفراد بأي فصيل داخل السجون".

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