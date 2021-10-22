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عون يعيد للبرلمان القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الإنتخابات النيابية

عون يعيد للبرلمان القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الإنتخابات النيابية
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب ​رئاسة الجمهورية​ اللبنانية، أن ​الرئيس ميشال عون​ "أعاد القانون الرامي الى تعديل بعض مواد ​قانون انتخاب​ أعضاء ​مجلس النواب​ الى البرلمان لإعادة النظر فيه".

العالم -لبنان

وأوضح عون أن "التعديلات الجديدة على ​قانون الانتخاب​ تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على ​الانتخابات​ المقبلة.

وأضاف أن تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة كما أن إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم، و التعديلات تحرم 10685 مواطنا ومواطنة من جميع ​الطوائف​ حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022".

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