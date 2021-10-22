الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١
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النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات يؤكد أنه لم يصدر قرارا بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالاستماع الى جعجع

الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

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