شاهد..انتصار الامعاء الخاوية على عنجهية السجان

العالم - فلسطين

انتصار معركة الأمعاء الخاوية، إنجاز وانتصار حققه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هنأتهم عليه حركة الجهاد الإسلامي، محذرة العدو ومصلحة سجونه من أي محاولة للنكوص أو التلاعب بأي من مطالب الأسرى العادلة.

الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، أوضحت أن الأسرى علقوا الإضراب عن الطعام والذي استمر على مدار تسعة أيام من التحدي والإصرار لانتزاع حقوقهم ووقف الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها مصلحة السجون الإسرائيلية ضدهم بعد عملية "نفق الحرية".

وجاء تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام بعد خضوع ادارة السجون الاسرائيلية لتحقيق معظم مطالب "أسرى الجهاد" وفي مقدمتها وقف الحملة المسعورة ضدهم واعادة المعزولين وتحسين ظروف الأسيرات في السجون، وإلغاء الغرامات والعقوبات المالية المليونية.

وأكدت الهيئة القيادية للأسرى أن الانتصار هو انتصار لأبناء الحركة الأسيرة، ولجميع أبناء شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم الذين دعموا وناصروا معركة الاضراب عن الطعام للحفاظ على الهوية التنظيمية وإرث رجالات وشهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت النفير العام منذ بدء الإضراب، بناء على تعليمات أمين عام الحركة زياد النخالة، لجميع المقاتلين بالاستعداد للدفاع عن الأسرى وإسنادهم، وكانت سرايا القدس الجناح العسكري للحركة في أتم جاهزية لدخول مواجهة عسكرية إذا لزم الأمر، إسناداً للأسرى الأبطال ومنع العدو من التلاعب بحياة الأسرى وإطالة أمد الإضراب.