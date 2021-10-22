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وزارة الهجرة العراقية تكشف سبب تأخر إنهاء ملف النزوح

وزارة الهجرة العراقية تكشف سبب تأخر إنهاء ملف النزوح
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

حددت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الجمعة، جملة من الشروط لإنهاء ملف النازحين، فيما أكدت أن الحكومة مصرة على حسم الملف.

العالم - العراق

وأوضح مدير الفروع في الوزارة علي عباس في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ملف النازحين معقد، ولا يمكن تحديد تاريخ معين لانهائه"، مبينا "وجود امور وقضايا في هذا الملف خارجة عن سيطرة الوزارة، كونها ترتبط بجهات امنية واجتماعية".

وأكد عباس "استمرار الوزارة في خططها الرامية لحسم ملف النازحين"، مشيرا الى أن "الوزارة عقدت أمس اجتماعا مع وكلاء الوزارات والمحافظين، بهدف الاسراع في عملية تنفيذ المشاريع في المناطق المحررة وخاصة في المناطق التي تتعذر فيها عودة النازحين حاليا، مثل مناطق سنجار والقرى المحيطة بها اضافة الى محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين".

وأضاف، أن "خطة الوزارة تعتمد على تنفيذ البرنامج الحكومي قبل انتهاء العام الحالي، وأن الوقت المتبقي من هذا العام، سيوفر فرصة لإنهاء ما تبقى من المخيمات"، لافتا الى أن "مخيمات كردستان ترتبط بالوضع الأمني والخدمي".

وأعرب عباس عن اعتقاده، أن "ملف النازحين سينتهي بسبب إصرار الحكومة على ذلك".

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