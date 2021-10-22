الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد

فقدان عشرات الأشخاص في النيبال جراء فيضانات خلفت أكثر من 100 قتيل

الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

بحثت السلطات النيبالية اليوم عن عشرات الأشخاص المفقودين جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي وقعت هذا الأسبوع، فيما شكا ناجون من أنهم لم يتلقوا بعد أي مساعدة من الحكومة.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وتجاوزت حصيلة القتلى 100 شخص في شرق وغرب البلاد، وفقا للمتحدث باسم الشرطة باسانتا باهادور كونوار.

وأصيب على الأقل 40 شخصا جراء انهيارات أرضية وانهيارات منازل، وهناك 41 شخصا في عداد المفقودين، وفقا للمتحدث.

وتراجع معدل هطول الأمطار في بعض أنحاء نيبال ويتوقع أن يتحسن الطقس في البلاد خلال نهاية الأسبوع.

وأثار هطول الأمطار الغزيرة أيضا فوضى في الهند المجاورة هذا الأسبوع، فقتل على الأقل 88 شخصا وأغرق الطرق ودمر الجسور وتسبب في انهيارات أرضية ابتلعت عدة منازل.

وزار رئيس وزراء نيبال شير باهادور دويبا، أمس الخميس المناطق التي ضربتها الفيضانات في غرب البلاد ووعد بحزمة إغاثة من الحكومة، لكن العديد من الأسر قالت إنها لا تزال في انتظار إمدادات الحكومة وتواجه أوقاتا عصيبة وحدها.

من جهته، قال بهيمراج شاهي، الذي فقد 6 من أفراد أسرته في انهيارات أرضية بمنطقة هوملا النائية إن فرق الإنقاذ وصلت إلى المكان بعد أكثر من 10 ساعات على تعرضها للأزمة يوم الاثنين.

روابط ذات صلة

فيضانات وانهيارات أرضية في الهند والنيبال توقع حوالى مئتي قتيل

مصرع 46 هنديا في فيضانات تضرب شمال البلاد

بسبب تغير المناخ.. فيضانات جنوب السودان الأسوأ منذ 6 عقود

بالفيديو.. آخر تطورات عن تأثير الإعصار 'شاهين' في عمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائبة الرئيس الاميركي تزور باريس منتصف الشهر المقبل

العراق.. بشرى سارة لذوي الشهداء

إيطاليا.. اعتقال 40 شخصا بينهم مسؤولون ورجال أعمال في قضية تزوير

الأمم المتحدة: الإمارات انتقمت من 3 ناشطين بسبب تعاونهم معنا

الفياض يوضح موقف الحشد الشعبي من الاعتراض على الانتخابات

مؤسسات الأسرى تدين تصنيف الاحتلال 6 مؤسسات فلسطينية 'منظمات أرهابية'