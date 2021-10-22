فقدان عشرات الأشخاص في النيبال جراء فيضانات خلفت أكثر من 100 قتيل

العالم _ أسيا و الباسفيك

وتجاوزت حصيلة القتلى 100 شخص في شرق وغرب البلاد، وفقا للمتحدث باسم الشرطة باسانتا باهادور كونوار.

وأصيب على الأقل 40 شخصا جراء انهيارات أرضية وانهيارات منازل، وهناك 41 شخصا في عداد المفقودين، وفقا للمتحدث.

وتراجع معدل هطول الأمطار في بعض أنحاء نيبال ويتوقع أن يتحسن الطقس في البلاد خلال نهاية الأسبوع.

وأثار هطول الأمطار الغزيرة أيضا فوضى في الهند المجاورة هذا الأسبوع، فقتل على الأقل 88 شخصا وأغرق الطرق ودمر الجسور وتسبب في انهيارات أرضية ابتلعت عدة منازل.

وزار رئيس وزراء نيبال شير باهادور دويبا، أمس الخميس المناطق التي ضربتها الفيضانات في غرب البلاد ووعد بحزمة إغاثة من الحكومة، لكن العديد من الأسر قالت إنها لا تزال في انتظار إمدادات الحكومة وتواجه أوقاتا عصيبة وحدها.

من جهته، قال بهيمراج شاهي، الذي فقد 6 من أفراد أسرته في انهيارات أرضية بمنطقة هوملا النائية إن فرق الإنقاذ وصلت إلى المكان بعد أكثر من 10 ساعات على تعرضها للأزمة يوم الاثنين.