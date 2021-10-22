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حماس ترحب بتقرير مجلس حقوق الإنسان حول المعتقلين بالسعودية

حماس ترحب بتقرير مجلس حقوق الإنسان حول المعتقلين بالسعودية
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

رحبت حركة "حماس" بالتقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، الذي اعتبر أن "استمرار السلطات السعودية في "حرمان د. محمد صالح الخضري وابنه هاني محمد الخضري من الحرية" إجراء تعسفي".

العالم -فلسطين

وأكدت لجنة حقوق الانسان في تقريرها الذي رفعته للمجلس، أن حالة د. الخضري وابنه هاني ينطبق عليها وصف "الاحتجاز التعسفي"، كما وثقت تعرضهم للتعذيب وحرمانهم من شروط المحاكمة العادلة.

وشددت المجموعة في تقرير لها صدر في أعقاب دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 91، المنعقدة في أيلول/سبتمبر الماضي، أن الحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية قد انتهكت، وأن العلاج المناسب هو الإفراج عنهم فوراً، ومنحهم حقا واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى.

وبهذه المناسبة جددت حماس، الدعوة لقيادة ااسعودية لاتخاذ قرار فوري بطي هذه الصفحة والإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين.

وقالت: إن تعرض الخضري وإخوانه المعتقلين وعائلاتهم للظلم والمعاناة الشديدة يتعارض مع مواقف المملكة التاريخية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وموقف الشعب السعودي الداعم للقضية الفلسطينية وحقه في النضال من أجل الحرية والاستقلال.

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