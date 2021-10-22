الحكومة المصرية تدرس فرض رسوم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

العالم- مصر

وحسب موقع "صدى البلد"، تم تشكيل لجنة حكومية لدراسة تعديل الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية في المركبات، لتصبح بالقيمة العادلة في الوقت الحالي.

وبعد الانتهاء من الدراسة، سترفهع اللجنة تقريرا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

يذكر أنه في يوليو/تموز 2020، وافقت لجنة الموازنة في البرلمان المصري على تعديل القانون الخاص بالضرائب المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية داخل المركبات.

ويلزم القانون الجديد أصحاب السيارات التي تضم الأجهزة الإلكترونية والترفيهية برسوم سنوية قدرها 100 جنيه، يتم تسديدها في حالة سداد أي مستحقات مالية متعلقة بالسيارة، على أن يتهم تحديد 40% من المبلغ المحصل إلى الهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% إلى الجهات المختصة بمتابعة تلك الأجهزة، و10% لوزارة الداخلية.

غير أن الحكومة المصرية أبلغت مجلس النواب بسحب مشروع القانون في مايو/ أيار 2021.

يذكر أن قيمة الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة الإلكترونية حاليا 140 قرشا، يتم تحصيلها في الفترة السابقة، لذلك تبحث الحكومة تحريك هذه الرسوم لتتناسب مع الأسعار الحالية.