شاهد.. اهالي تل رفعت ينددون بالإحتلال التركي

العالم - مراسلون

رد اهالي تل رفعت و القرى المجاورة لها على التهديدات التركية بشن عملية عسكرية باتجاه قراهم، مئات المتظاهرين توحدوا في شارع تل رفعت الرئيسي تحت راية العلم السوري مؤكدين على وحدة الاراضي السوري.

وقال احد وجهاء عشائر الريف الشمالي: "اليوم نحن لبينا هذا النداء و من صميم قلوبنا، بالوقفة على ارض تل رفعت، ارض تل رفعت هي ارض سورية عزيزة على قلوبنا ومساندة للجيش العربي السوري، وكذلك الوقفة ضد القصف التركي الممنهج".



المتظاهرون رفعوا الشعارات المناهضة لاردوغان وسياساته ضد الشعب السوري، و نددوا بالجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المدعومة من قبله بحق الشعب السوري واكدوا وقوفهم جنب الى جنب مع الجيش السوري ضد اي عدوان يهدد وحدة الاراضي السورية.

وتأتي هذه التظاهرة عقب التصعيد العسكري عبر القصف المتواصل من قبل المدفعية التركية، لمناطق تل رفعت و عين عيسى ومحيطها بريف حلب الشمالي و التلويح من القيادة التركية بان هذه المناطق تحوي مسلحي "قسد" و يجب تطهيرها على حد زعمهم.

ينتفض اهالي مدينة تل رفعت وريف حلب الشمالي، في وجه الإحتلال التركي الذي يلوح بعملية وشيكة تهدف الى احتلال المزيد من اراضي الشمال السوري.

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