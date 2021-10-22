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العراق.. بشرى سارة لذوي الشهداء

العراق.. بشرى سارة لذوي الشهداء
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس مؤسسة الشهداء في العراق، عبد الاله النائلي، اليوم الجمعة، مديريات المؤسسة بتقديم قوائم بعوائل الشهداء المستحقة بدل الوحدة السكنية.

العالم - العراق

وبينت، أن "رئيس المؤسسة تبنى هذا الموضوع -توزيع البدل النقدي- بعد الانتظار الطويل بسبب الظروف المالية في السنوات السابقة، فضلاً عن قلة تخصيص الاراضي بالمحافظات، مما دعى الى تبنيه والامضاء به، علماً سيتم تجزئته الى دفعات، حسب التخصيصات التي ستوافرها وزارة المالية خلال السنوات القادمة لاستكمال مستحقات ذوي الشهداء".

وأوضحت، أن "شرائح ذوي الشهداء كافة مشمولون بالبدل النقدي، عدا المستلمين سابقاً وكذلك المستلمين قطع اراضي والمنح العقارية، وسيجري الامر بانسيابية عالية عن طريق المديريات بجميع محافظات العراق خلال الشهر المقبل".

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