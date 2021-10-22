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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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السيد حسن نصر الله: الأمريكان هم بأنفسهم يقولون نحن الذين صنعنا داعش ونحن الذين نجهزهم ولكن الآخرين لايريدون أن يسمعوا
السيد حسن نصر الله: الأمريكان هم بأنفسهم يقولون نحن الذين صنعنا داعش ونحن الذين نجهزهم ولكن الآخرين لايريدون أن يسمعوا
السيد حسن نصر الله: على الجميع أن يتحملوا تبعات وقوفهم مع فلسطين كما تتحملها إيران اليوم
السيد نصر الله: في فلسطين شعب مظلوم وأرض محتلة ومقدسات منتهكة لا يمكن لأي إنسان ألا يكون معنياً بها
السيد حسن نصر الله: السكوت على ما يجري في فلسطين غير صحيح ولايجوز أبدا
السيد نصر الله: فلسطين هي نقطة الاجماع في هذه الامة وعلينا التذكير بالمسؤولية تجاه هذا الشعب المظلوم
السيد نصر الله: الانسان يتحمل مسؤولية تجاه بلده اذا اعتدي عليه وعن شعبه وعن أرضه وأرض الناس وأعراض وكرامات الناس وهذا هو دين محمد (ص)
السيد حسن نصر الله: أن تشهر السلاح بوجه الآخرين لتخيفهم فهذا إفساد في الأرض
السيد نصر الله: مجتمع ما قبل البعثة النبوية الشريفة كان مجتمعا جاهليا تعم فيه الأمية وجاء الرسول (ص) بالدعوة الى طلب العلم وتفضيل العلماء
لبنان كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بذكرى المولد النبوي الشريف
السيد نصر الله: مجتمع ما قبل البعثة النبوية الشريفة كان مجتمعا جاهليا تعم فيه الأمية وجاء الرسول (ص) بالدعوة الى طلب العلم وتفضيل العلماء
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش
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