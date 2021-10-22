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السيد حسن نصر الله: أن تشهر السلاح بوجه الآخرين لتخيفهم فهذا إفساد في الأرض

الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

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