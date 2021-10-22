الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب صلاة الجمعة في طهران: لا مناص لأميركا سوى الإنسحاب من غرب آسيا

خطيب صلاة الجمعة في طهران: لا مناص لأميركا سوى الإنسحاب من غرب آسيا
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد خطيب صلاة الجمعة في طهران، حجة الإسلام محمد جواد حاج علي أكبري، ان أميركا لا مناص لها سوى الإنسحاب من غرب آسيا.

العالم-إيران

وفي خطبة أول صلاة جمعة تقام في طهران بعد توقف دام عشرين شهرا بسبب القيود الوقائية المفروضة اثر الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، أضاف حاج علي أكبري، "أخذت الولايات المتحدة تنسحب اليوم من المنطقة وهي تجر أذيال الخيبة بعد انفاق 8 تريليونات دولار وتكبد خسائر فادحة وسقوط ضحايا كبيرة ونحن نؤكد لهم أن لا خيار أمامهم سوى مغادرة غرب آسيا وأن استمرار تواجدهم لن يؤدي الا الى التسريع في وتيرة انهيارهم".

وفيما أشار إلى بعض أهم الأحداث في العالم والمنطقة خلال العشرين شهرا الماضية، قال: "إن الجمع بين هذه الأحداث يظهر هزيمة أعداء الإسلام وعلى رأسهم الولايات المتحدة والكيان المحتل للقدس الشريف".

روابط ذات صلة

طهران تقيم أول صلاة جمعة عامة منذ ما يقرب عامين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قراصنة يخترقون منصة ترامب الجديدة ويضعون صورة مقززة عليها

البرلمان اليمني يدين قصف تحالف العدوان لمخازن الأدوية في صنعاء

خطيب صلاة الجمعة في طهران: لا مناص لأميركا سوى الإنسحاب من غرب آسيا

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. الأسرى الفلسطينيون..ومعركة إركاع السجّان، وهل سيمثل"جعجع" أمام القضاء اللبناني؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-10-2021

السيد نصرالله: من بركات الامام الخميني (قدس) جعله 12 الى 17 ربيع الاول أسبوعا للوحدة الاسلامية