خطيب صلاة الجمعة في طهران: لا مناص لأميركا سوى الإنسحاب من غرب آسيا

العالم-إيران

وفي خطبة أول صلاة جمعة تقام في طهران بعد توقف دام عشرين شهرا بسبب القيود الوقائية المفروضة اثر الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، أضاف حاج علي أكبري، "أخذت الولايات المتحدة تنسحب اليوم من المنطقة وهي تجر أذيال الخيبة بعد انفاق 8 تريليونات دولار وتكبد خسائر فادحة وسقوط ضحايا كبيرة ونحن نؤكد لهم أن لا خيار أمامهم سوى مغادرة غرب آسيا وأن استمرار تواجدهم لن يؤدي الا الى التسريع في وتيرة انهيارهم".

وفيما أشار إلى بعض أهم الأحداث في العالم والمنطقة خلال العشرين شهرا الماضية، قال: "إن الجمع بين هذه الأحداث يظهر هزيمة أعداء الإسلام وعلى رأسهم الولايات المتحدة والكيان المحتل للقدس الشريف".