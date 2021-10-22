انخفاض عدد الوفيات اليومي بكورونا في إيران الى 165 حالة

العالم-إيران

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (22 تشرين الأول/أكتوبر)، عن تسجيل 11 الفا و64 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 5 ملايين و844 الفا و589 شخصا.

وأضافت أن 1,477 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 4 آلاف و422 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 5 ملايين و388 الفا و496 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 34 مليونا و551 الفا و206 أشخاص خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 50 مليونا و373 الفا و488 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 28 مليونا و291 ألفا و777 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 78 مليونا و665 الفا و265 جرعة.

وتم خلال الـ24 ساعة الماضية حقن مليون و23 الفا و915 جرعة من لقاحات كورونا في البلاد.