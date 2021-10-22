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روسیا
ترکیا
افغانستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
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نبض السوشيال
رويترز: الخارجية الأمريكية تقول إنه لم يتم إخطار واشنطن مسبقا بأن هذه المنظمات سيتم تصنيفها إرهابية
واشنطن تقول انها ستتواصل مع "إسرائيل" فيما يتعلق بالأساس الذي تم عليه تصنيف 6 من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية منظمات إرهابية
السيد حسن نصر الله: إن المقاومة في لبنان ستتصدى لكل الأطماع الإسرائيلية وهي قادرة على ذلك متى ما اقتضت الضرورة
السيد حسن نصر الله: لقد أعدت قدرة المقاومة للدفاع عن لبنان وثرواته من الأطماع الإسرائيلية
السيد حسن نصر الله:إن الأعداء يريدون منا أن نتقاتل فيما بيننا من أجل أن يبسطوا هيمنتهم على بلداننا ويستمروا في نهب خيراتها
السيد حسن نصر الله: كلما اتحد المسلمون انتصروا في كل الساحات والميادين
السيد حسن نصر الله: الأمريكان هم بأنفسهم يقولون نحن الذين صنعنا داعش ونحن الذين نجهزهم ولكن الآخرين لايريدون أن يسمعوا
السيد حسن نصر الله: الأمريكان هم بأنفسهم يقولون نحن الذين صنعنا داعش ونحن الذين نجهزهم ولكن الآخرين لايريدون أن يسمعوا
السيد حسن نصر الله: على الجميع أن يتحملوا تبعات وقوفهم مع فلسطين كما تتحملها إيران اليوم
السيد نصر الله: في فلسطين شعب مظلوم وأرض محتلة ومقدسات منتهكة لا يمكن لأي إنسان ألا يكون معنياً بها
السيد حسن نصر الله: الأمريكان هم بأنفسهم يقولون نحن الذين صنعنا داعش ونحن الذين نجهزهم ولكن الآخرين لايريدون أن يسمعوا
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش
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