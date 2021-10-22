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قراصنة يخترقون منصة ترامب الجديدة ويضعون صورة مقززة عليها

قراصنة يخترقون منصة ترامب الجديدة ويضعون صورة مقززة عليها
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هاكرز تمكنوا بعد ساعات من إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب عن نسخة تجريبية من منصة TRUTH Social للتواصل الاجتماعي، من اختراقها وتشويهها.

العالم _ الأميرکيتان

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، قام شخص بالتسجيل للحصول على حساب على موقع الويب التجريبي، ونشر صورة لـ"خنزير يتغوط"، ويتعذر على قناة العالم نشرها لانها مخلة بالذوق العام.

وكتب درو هارويل المراسل الصحفي لـ"واشنطن بوست" على "تويتر": "بإمكان الناس الوصول إلى الشبكة الاجتماعية التي لم تفتح بعد من خلال رابط عام".

وأضاف: "يمكن لأي شخص إنشاء حساب على الموقع الخاص بترامب باستخدام رابط عام... لم يتم إطلاق الموقع بعد، لكنه بالفعل ضعيف للغاية".

وأعلن ترامب وفريقه مؤخرا أنهم سيطلقون TRUTH Social مطلع عام 2022، وأن الاختبارات التجريبية ستبدأ في نوفمبر المقبل.

وقال الفريق إن "المنصة جزء من جهوده لمحاربة شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون، التي استخدمت قوتها الأحادية لإسكات الأصوات المعارضة في أمريكا".

يذكر أن مجموعة "هاكرز" يعتقد أنها من تركيا، قامت باختراق أحد أقسام موقع ترامب الإلكتروني ونشروا فيه آية قرآنية ومقطع فيديو للرئيس رجب طيب أردوغان.

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قراصنة يخترقون منصة ترامب الجديدة ويضعون صورة مقززة عليها

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