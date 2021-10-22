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واشنطن تقول انها ستتواصل مع "إسرائيل" فيما يتعلق بالأساس الذي تم عليه تصنيف 6 من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية منظمات إرهابية

الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

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