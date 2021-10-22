الوفد الوطني السوري: الطروحات التي قدمها البعض تعكس أجندات معادية

العالم - سوريا

وقال الكزبري في بيان صحفي في ختام الجولة اليوم انعقدت الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور في الفترة من 18 إلى 22 الجاري وكان بودنا أن تنعقد قبل ذلك إلا أننا لن ندخل في أسباب عدم انعقادها مبكراً حتى لا نعكر الأجواء ولا ندخل في تحميل المسؤولية لأطراف أخرى.

وأضاف الكزبري بما أن الوفد الوطني كان دائماً حريصاً على مناقشة الدستور بين السوريين بعيداً عن الأجندات التدخلية الخارجية فقد جاء برغبة صادقة وروح إيجابية لعمل كل ما يمكن من أجل إنجاح هذه الجولة وعلى هذا الأساس قدم ورقة حول “سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها” وورقة أخرى حول “الإرهاب والتطرف” حيث شرحنا مفهومنا لمضمونهما وأجبنا عن التساؤلات التي أثارها البعض حولهما.

وأشار الكزبري إلى أن الوفد دخل مع الأطراف الأخرى خلال الجولة الحالية في نقاش مفاهيمي جدي وبشكل منفتح وخاصة أن المبادئ التي طرحناها تعكس طموحات شعبنا وهواجسه آخذين بعين الاعتبار المعاناة والحرب الإرهابية التي خاضتها البلاد في السنوات العشر الأخيرة مبيناً أنه تم الاستماع إلى الطروحات التي قدمها بعض المشاركين والتي كانت للأسف منفصلة عن الواقع بل أنها كانت تعكس في بعض جوانبها أفكاراً خبيثة وأجندات معادية إلى أن وصل الأمر بالبعض إلى تشريع كيان الاحتلال الصهيوني وتبرير ودعم الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة التي أدت إلى إفقار الشعب السوري وتعميق معاناته إضافة إلى تشريع الاحتلالين التركي والأمريكي.

وأوضح الكزبري أن الوفد الوطني لاحظ منذ بداية الجولة إصرار الوفد الآخر ومحاولاته التي لم تتوقف لإفشال هذه الجولة وعدم تمكينها من الخروج بأي نتيجة رغم العمل الحثيث والوطني والمساهمة الفعالة لإنجاحها من قبل الوفد الوطني لافتاً إلى أنه على الرغم من كل ما حصل فإن وفدنا يعود إلى التأكيد على الاستمرار في الانخراط بشكل إيجابي في مناقشات اللجنة بما يؤدي إلى عدم التفريط بحقوق شعبنا وتضحياته ومبادئه.