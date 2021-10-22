شاهد.. باحث لبناني: مجزرة الطيونة اخطر بكثير مما حدث في عام 1975

العالم - استوديو بيروت

وأشار الفا خلال مشاركته في برنامج استوديو بيروت على شاشة قناة العالم الإخبارية الى ارتكاب جريمة الطيونة بحجة الدفاع عن المسيحيين قائلاً بأن المسيحيين في لبنان لديهم شهداء على امتداد الخارطة العربية وكل الافكار القومية العربية كان لأبطالها ريشات مسيحية.

وأكد ألفا على أن الإفصاح عن عدد مقاتلي حزب الله من قبل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله له دلالات تطال الإقليم وتطال البعد الدولي ولا تطال فصيلة تنفذ افكار من يخطط في الخارج مشدداً على ان من يفكر بكسر المقاومة بلبنان عليه ان يضع هذا الموضوع جانباً.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..