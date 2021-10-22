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"داعش" يتبنى هجوما استهدف برجا للكهرباء أغرق كابل بالظلام

الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

تبنى تنظيم "داعش ولاية خراسان" في أفغانستان يوم الجمعة، هجوما استهدف خطا رئيسيا للكهرباء في العاصمة كابل وأغرقها في الظلام ليل الخميس.

العالم-افغانستان

وقال التنظيم في بيان نشره على قنواته في تطبيق تيليغرام إن عناصره فجروا عبوة ناسفة ببرج للكهرباء في كابل يوم أمس، ما أدى لقطع التيار.

ومع انقطاع التيار الكهربائي الخميس عند الساعة 18.00 مساء غرقت كابل وسكانها الذين يتخطى عددهم 4.5 مليون نسمة في الظلام، وتم تشغيل المولدات الخاصة في المؤسسات التجارية والأحياء الميسورة.

وجاء في رسالة وجهتها شركة الكهرباء الأفغانية "بريشنا" للمشتركين: "دمر انفجار برج كهرباء في منطقة قلعة مراد بك في محافظة كابل، ما أدى إلى انقطاع خط كهرباء بقدرة 220 كيلوفولط، وبالتالي انقطع التيار عن كابل وبعض المناطق".

وأشارت الشركة إلى أنها أرسلت فريقا من المهندسين إلى مكان التفجير، وأن العمل على إعادة ربط الشبكة سيبدأ "عندما تسمح الأوضاع بذلك".

وخلال النزاع الذي استمر 20 عاما بين طالبان والحكومة الأفغانية عمد مقاتلو الحركة إلى مهاجمة البنى التحتية للكهرباء.

وبعدما استولت الحركة على السلطة في منتصف أغسطس بدأت بدورها تواجه هجمات وتفجيرات دموية يشنها تنظيم "داعش".

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