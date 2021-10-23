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إطلاق النار في الولايات المتحدة.. إصابة شرطيين ومقتل مهاجمهما

إطلاق النار في الولايات المتحدة.. إصابة شرطيين ومقتل مهاجمهما
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة الأمريكية أن اثنين من عناصرها أصيبا بإطلاق نار استهدفهما في دورال بولاية فلوريدا، فيما تمت تصفية مهاجمهما الذي بادر إلى إطلاق النار.

العالم-الامريكيتان

وقال المتحدث باسم شرطة دورال راي فالديس لشبكة "سي إن إن" إن المهاجم قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة صرح فالديس بأن إطلاق النار وقع عند الساعة 11:00 صباحا إثر مشادة بين شخصين.

وأضاف أن الخلاف تصاعد وحاول أحد المتورطين الفرار بسيارة، مشيرا إلى أن ضابطا من شرطة دورال رأى المشتبه به وهو يفقد السيطرة على سيارته.

وتابع: "المشتبه به خرج بعد ذلك من السيارة، وبدأ على الفور بإطلاق النار على الشرطة".

وبين فالديس أن أحد المارة أصيب بجروح مضيفا "لقد كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ".

كما أوضح أن الشخص الآخر المتورط في الخلاف مع مطلق النار على الشرطة تم اعتقاله ويخضع للاستجواب.

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إطلاق النار في الولايات المتحدة.. إصابة شرطيين ومقتل مهاجمهما

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