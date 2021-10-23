السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة ترهونة

ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة ترهونة
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، اكتشافها مقبرة جماعية جديدة بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

العالم-ليبيا

وأوضحت الهيئة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة، مبينة أنه سيتم البدء في انتشال الجثث الموجودة بالمقبرة غدا السبت.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق العثور على 25 جثة مجهولة الهوية ضمن مقابر جماعية في مدينة ترهونة.

وأشارت إلى أن فرق إدارة البحث عن الرفات، عملت في 5 مواقع لمقابر جماعية وفردية بمكب القمامة العام في مدينة ترهونة، وقامت بانتشال 10 جثث من المقبرة الأولى، و9 من الثانية، و4 من الثالثة، أما المقبرتين الرابعة والخامسة فحوت كل منهما على جثة واحدة.

روابط ذات صلة

ليبيا...الدبيبة يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها

لودريان: مؤتمر ليبيا سيعطي دفعة دولية نهائية لانتخابات نهاية العام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة ترهونة

بلينكن وغوتيريش يبحثان الوضع في أفغانستان وإثيوبيا

مجلس الأمن الدولي يرحب بعملية الانتخابات العراقية

إطلاق النار في الولايات المتحدة.. إصابة شرطيين ومقتل مهاجمهما

"داعش" يتبنى هجوما استهدف برجا للكهرباء أغرق كابل بالظلام

موسكو: هجوم دمشق أثر سلبا على مناقشات اللجنة الدستورية