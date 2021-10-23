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الرئيس رئيسي: مستقبل البلاد سيكون مشرقا جدا

الرئيس رئيسي: مستقبل البلاد سيكون مشرقا جدا
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ضرورة احياء الطاقات في البلاد، معتبرا مستقبل ايران بانه سيكون مشرقا جدا.

العالم - ايران

وفي تصريحه الجمعة خلال اجتماع المجلس الاداري بمحافظة اردبيل شمال غرب ايران اكد رئيسي ضرورة خفض النفقات وزيادة العائدات في البلاد وقال: ان مجموعة المتابعات والاجراءات يجب ان تؤدي الى ايجاد تحول اساسي نحن اليوم بحاجة اليه في البلاد، يبدا بالتحول المعرفي ومن ثم في الرؤى.

واضاف: هنالك في بعض الاحيان نقص في الميزانية والاعتمادات لذا يتوجب اولا ان ناخذ الاولويات بنظر الاعتبار وان نسعى من اجل تحقيق العائدات للحكومة. خلق العائدات للحكومة امر مهم وعلينا خفض النفقات وزيادة العائدات.

وتابع: يجب احياء الطاقات في البلاد ومن المؤكد ان مستقبل البلاد سيكون مشرقا جدا.

واكد ضرورة ان تؤدي عملية الخصخصة الى ازدهار الانتاج وخلق المزيد من فرص العمل ورفع المشاكل وقال: نحن نحاجة الى الخصخصة في البلاد والتي تعد ضمن الخطط التنموية الخمسية الرابعة والخامسة والسادسة.

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