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كوريا الشمالية: واشنطن تزيد التوتر في المنطقة عبر التحريض على استقلال تايوان

كوريا الشمالية: واشنطن تزيد التوتر في المنطقة عبر التحريض على استقلال تايوان
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

اتهم باك ميونغ، نائب وزير خارجية كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر التحريض على استقلال تايوان.

العالم- اسيا والباسفيك

أفادت وكالة الأنباء الكورية، فجر اليوم السبت، بأن كوريا الشمالية اتهمت الولايات المتحدة بالتحريض على استقلال تايوان، وهو ما يعني زيادة التصعيد والتوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وجاءت تصريحات المسؤول الكوري الشمالي ردا على ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال منتدى بثته شبكة "سي إن إن"، أول أمس الخميس، حينما وجه إليه سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتحرك للدفاع عن تايوان إذا غزتها الصين، فأجاب بـ"نعم، لدينا التزام بذلك".

بدوره، أكد البيت الأبيض، أمس الجمعة، عدم حدوث أي تغييرات في سياسة واشنطن تجاه تايوان بعدما وعد الرئيس جو بايدن بـ"الدفاع عن الجزيرة من الهجوم الصيني"، في تصريحات أغضبت بكين.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "الرئيس لم يعلن عن أي تغيير في سياستنا وليس هناك تغيير في سياستنا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف المتحدث: "سوف نتمسك بالتزامنا بموجب القانون لدعم الدفاع عن النفس لتايوان، وسنواصل معارضة أي تغييرات أحادية الجانب في الوضع الراهن".

من جهته، شدد متحدث باسم وزارة خارجية الصين، على أن بلاده لن تتنازل أو تجري أي تسويات بشأن "القضايا التي تمس مصالحها الرئيسية"، بما في ذلك سيادتها وسلامة أراضيها، ردا على تصريحات بايدن.

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كوريا الشمالية: واشنطن تزيد التوتر في المنطقة عبر التحريض على استقلال تايوان