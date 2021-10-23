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لأول مرة.. فنان لبناني شهير يقف على مسارح إيران

لأول مرة.. فنان لبناني شهير يقف على مسارح إيران
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

شارك الفنان اللبناني، معين شريف، ولأول مرة، مراسم منح جائزة "المصطفى" بدورتها الرابعة في العاصمة الإيرانية طهران.

العالم- لبنان

وتعتبر هذه المشاركة هي الأولى منذ عقود لفنان عربي شهير على مسارح إيران، حيث ألقى عدة أناشيد، من بينها النشيد التراثي الإسلامي، "طلع البدر علينا".

وقال الفنان معين شريف : "إنه لشرف كبير لنا أن يختارونا كأول فنانين ينشدون في إيران منذ عام 1979، وهذه مسؤولية كبيرة جدا".

يذكر أنه أقامت مؤسسة المصطفى (ص) للعلوم والتكنولوجيا مراسم منح جائزة المصطفى (ص) بدورتها الرابعة في قاعة الوحدة بالعاصمة الإيرانية طهران حيث تم منح الجائزة لخمسة من علماء العالم الإسلامي الذين قدموا ابحاث مؤثرة وكبيرة.

خمسة من بروفسيرات العالم من ايران ولبنان وباكستان والمغرب وبنغلاديش، حصدوا جوائز الحفل، من خلال أبحاثهم في مجالات فيزياء الكم والفيزياء التطبيقية وأشباه المعادن والطب والكيمياء، ليعلنوا ان العلوم لم تتوقف عند الغربيين وأن لدى العالم الإسلامي الكثير ليقدمه ويستعيد من خلاله مكانته العلمية.

والفائزون اختيروا من بين أكثر من ثلاثة آلاف عالم قدموا أبحاثهم للمشاركة في الجائزة التي تقام مرة كل عامين، وبعد عشرين ألف ساعة من البحث والتدقيق والتحكيم اختيرت الأبحاث الأفضل، لتحظى بنيل جائزة المصطفى العالمية.

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