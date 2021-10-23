مغردون يمنيون.. طرد الامارات من بلحاف مطلب شعبي

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وأكد النشطاء أن الإمارات تحتل منشأة بلحاف الغازية بدون أي مبرر وتمنع تصدير الغاز، الامر الذي ساهم في انهيار العملة الوطنية، وخلق أزمة إنسانية في اليمن.

وكتب احد المغردين: هذه هي نتيجة حرب السعودية على اليمن .. الفقر والجوع والموت لملايين اليمنيين مقابل تعبئة جيوب السراق واللصوص الذين باعوا اليمن للسعودية.

وقال مغردون إن وسم طرد_الامارات_من_بلحاف له مبررات وطنية وإنسانية وسياسية لا تعد ولا تحصى، مؤكدين أن الإمارات مساهم أساسي بمعاناة اليمن، فهي تسرق وتنهب وتمول المرتزقة .. و أن طرد الامارات من بلحاف ومن عموم اليمن ليس رأياً ولا وجهة نظر، طرد الإمارات قرار يمني وطني وعلى ابن زايد أن يرضخ .. !

وأكد النشطاء أن طرد الامارات من بلحاف واحد من أهم الحلول في الأزمة اليمنية، مشيرين الى أن الإمارات تمارس لوناً من ألوان الاحتلال، تنهب وتسرق وتقتل بدافع الحقد.

واشار المغردون أن تحالف العدوان ينفذ ما تخطط لهم بريطانيا.

وحذر النشطاء ان بلحاف أكبر مشروع استثماري في اليمن، حولته الإمارات إلى ثكنة عسكرية وسجون منذ 2017، وتخسر اليمن بسبب هذا الاحتلال 4 مليار دولار سنوياً

وأكد المغردون أن هدف تحالف العدوان في اليمن هو اضعاف البلاد اقتصاديا لتحكم به سياسيا وجغرافيا و جعل اليمن سوق استهلاكي لسلعهم.

وتحولت منشأت بلحاف في محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز مع بدء العدوان السعودي الاماراتي إلى سجن سري إماراتي ومركزا للعمليات العسكرية، حيث يتواجد في بلحاف أكثر من ألف جندي إماراتي، يمنعون تصدير الغاز وهو ما ساهم في انهيار العملة الوطنية، وخلق أزمة إنسانية في اليمن. وتدور حاليا معركة في شبوة حول منشأة بلحاف الغازية التي كانت تديره العملاقة الفرنسية "توتال" قبل الحرب.