وزير الداخلية الايراني يؤكد تطوير الدبلوماسية الاقتصادية مع تركيا وآذربيجان

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وقال وحيدي في تصريحه اليوم السبت في مدينة تبريز خلال مراسم تعیین المحافظ الجديد لمحافظة آذربيجان شرقي (شمال غرب) وتكريم المحافظ السابق: رغم انف الاعداء سيتجاوز شعبنا المنعطف الاخير ايضا بشموخ وستتحول الجمهورية الاسلامية الى قوة لا يستطيع احد تهديدها فكيف بالاعتداء عليها.

واضاف: ان الشعب الايراني ورغم كل المصاعب والنقائص صامد بلا كلل وان من مؤشرات الانتصار تواجد الشعب في الساحة.

وتابع وزير الداخلية: ان شعبنا تجاوز مرحلة صعبة بثبات وصمود وان الانتصار قريب ان شاء الله تعالى ولابد من ان نواصل التواجد في الساحة باقتدار ولا نشعر بالتعب، فشعبنا لن يتعب ابدا.

وقال وحيدي: ان الشعبين العزيزين في تركيا وآذربيجان یشتركان معنا في الدين وينبغي الاستفادة الى اقصى حد من مسالة الجوار من الناحية المعنوية والاقتصادية.

واضاف: ينبغي تعريف التعاون المشترك مع تركيا وآذربيجان في ضوء مجالات التعاون الكثيرة المتوفرة معهما حيث يتوجب التخطيط بصورة جادة للتعاون والتنسيق في ضوء الطاقات الكبيرة المتاحة في المحافظة.

واشار الى الطاقات الصناعية الكبيرة المتوفرة في المحافظة واكد ضرورة الاهتمام بالزراعة فيها ايضا واضاف: ان محافظة آذربيجان شرقي تعد منطقة ترانزيت مهمة ونقطة ربط البلاد بالدول الشمالية لذا لا بد من المزيد من تطوير الدبلوماسية الاقتصادية مع الدولتين الجارتين تركيا وجمهورية آذربيجان.