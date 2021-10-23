كيف جلدت موسكو الاحتلال الاسرائيلي بسبب عدوانه على سوريا؟

العالم- خاص بالعالم

وقال ايوب في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هناك علاقات روسية اسرائيلية جيدة في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا ومكافحة فيروس كورونا، اما فيما يخص الوضع في سوريا والملف النووي الايراني فانه توجد خلافات كبيرة بين الروس والاسرائيليين، ولا توجد اي نقاط لقاء بين الطرفين.

واوضح ايوب: ان روسيا لا تعول على اتفاق مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في مجال مكافحة الارهاب في سوريا، لان هذا الارهاب يدعمه الاحتلال الاسرائيلي، بينما روسيا والجيش السوري والمقاومة هم يتصدون لهذا الارهاب.

واعتبر ايوب، ان روسيا منزعجة كثيراً نتيجة استمرار الغارات الاسرائيلية على سوريا، مؤكداً انه يمكن ان يكون الهجوم على قاعدة التنف الامريكية في سوريا، قد تم بموافقة روسية للرد على الاعتداءات الاسرائيلية، بمعنى ان استمرار الغارات الاسرائيلية سيؤدي من شأنه الى دعم روسي للرد على غارات كيان الاحتلال الاسرائيلي.

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