السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١
١١:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

كيف جلدت موسكو الاحتلال الاسرائيلي بسبب عدوانه على سوريا؟

السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير بالشؤون الروسية سمير ايوب، ان العلاقات الروسية الاسرائيلية مستمرة كما كانت سابقاً، ولم تتغير بمجيء رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالين بينيت، معتبراً زيارة بينيت لموسكو بانها دعم لسياسته لاخذ صور تذكارية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اجل استثمارها داخلياً.

العالم- خاص بالعالم

وقال ايوب في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هناك علاقات روسية اسرائيلية جيدة في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا ومكافحة فيروس كورونا، اما فيما يخص الوضع في سوريا والملف النووي الايراني فانه توجد خلافات كبيرة بين الروس والاسرائيليين، ولا توجد اي نقاط لقاء بين الطرفين.

واوضح ايوب: ان روسيا لا تعول على اتفاق مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في مجال مكافحة الارهاب في سوريا، لان هذا الارهاب يدعمه الاحتلال الاسرائيلي، بينما روسيا والجيش السوري والمقاومة هم يتصدون لهذا الارهاب.

واعتبر ايوب، ان روسيا منزعجة كثيراً نتيجة استمرار الغارات الاسرائيلية على سوريا، مؤكداً انه يمكن ان يكون الهجوم على قاعدة التنف الامريكية في سوريا، قد تم بموافقة روسية للرد على الاعتداءات الاسرائيلية، بمعنى ان استمرار الغارات الاسرائيلية سيؤدي من شأنه الى دعم روسي للرد على غارات كيان الاحتلال الاسرائيلي.

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

بايدن وبينيت يدفعان نحو حرب عالمية ثالثة!

شاهد.. الإحتلال يريد جر أمريكا الى ملعبه مجدداً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. كيف جلدت موسكو الاحتلال الاسرائيلي بسبب عدوانه على سوريا؟

محادثات لبنانية قطرية حول إمكانية دعم قطر للبنان بالغاز الطبيعي المسال

رئيس حركة تحرير السودان: البرهان وحمدوك توافقا على حل الحكومة بمجلسيها واختلفا حول الإجراءات

مطالبات جديدة بضرورة تدويل الحرمين الشريفين ووضعهما تحت إشراف دولي

نيجيريا.. مسلحون يهاجمون سجنا ويطلقون سراح عشرات النزلاء

وزير الداخلية الايراني يؤكد تطوير الدبلوماسية الاقتصادية مع تركيا وآذربيجان