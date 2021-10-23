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قتيلان وانحراف عربات عن المسار جراء اصطدام قطار بشاحنة في روسيا

السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

لقي شخصان مصرعهما جراء اصطدام قطار بشاحنة اليوم السبت في مقاطعة أمور بأقصى شرق روسيا.

العالم- روسيا

وأكدت شركة سكك الحديد في منطقة ترانس بايكال أن سائق الشاحنة تجاهل الشارة الحمراء وذهب إلى القضبان في محطة ليديانايا، لحظة اقتراب قطار شحن من المعبر.

وحاول سائق القطار إيقافه على نحو طارئ، غير أن المسافة بينه والشاحنة لم تكن كافية لفعل ذلك، وفشل في تجنب الاصطدام.

وأكدت الشركة أن حادثة الاصطدام أودت بحياة سائق الشاحنة ومساعد سائق القطار، كما أصيب السائق والسائق المدرب من طاقم القطار بجروح ونقلا إلى المستشفى.

وأسفر الحادث أيضا عن انحراف قاطرة القطار و14 من عرباته عن المسار وألحق ضررا ملموسا بالقضبان والبنى التحتية في المحطة، ما أدى إلى اضطرابات في حركة القطارات.

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