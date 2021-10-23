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تعطيل الدوام الرسمي في محافظة النجف ليوم غد الأحد

تعطيل الدوام الرسمي في محافظة النجف ليوم غد الأحد
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الأحد.

العالم - العراق

وقال الياسري في بيان بحسب السومرية نيوز، إنه "تقرر اعتبار يوم غد الاحد 24/10/2021 والمصادف 17 ربيع الاول عطلة رسمية محلية في محافظة النجف الاشرف، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ووجه الياسري بحسب البيان، "جميع دوائر المحافظة باظهار مظاهر الزينة والفرح في دوائرهم، داعيا خدام الامام الحسين عليه السلام اصحاب المواكب الحسينية ايضا لاحياء هذه المناسبة العطرة في شوارع النجف الاشرف والمدينة القديمة ومؤسساتها".

وتابع، "كما أننا نتقدم بالتهاني والتبريكات للمرجعية الدينية العليا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها وبالخصوص ابناء محافظة النجف الاشرف بهذه الايام العطرة وهذه المناسبة المباركة".

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